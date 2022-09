Bollette, ARERA: aumento elettricità contenuto a +59% il prossimo trimestre, evitato il raddoppio dei prezzi

(Teleborsa) - L'(ARERA) ha annunciato undeldeldi riferimento dell'per la famiglia tipo in tutela. "Con un intervento straordinario, ritenuto necessario per le condizioni di eccezionale gravità della situazione, l'ARERA limita l'aumento dei prezzi dell'energia elettrica per le famiglie ancora in tutela e, pur rimanendo su livelli molto alti, evita il", si legge nella nota dell'Autorità. "I prezzi all'ingrosso del, giunti a livelli abnormi negli ultimi mesi a causa del perdurare della guerra in Ucraina, dei timori sulla sicurezza dei gasdotti e delle tensioni finanziarie, avrebbero portato ad un incremento del 100% circa, nonostante l'intervento del Governo con il", spiega.L'Autorità, infatti, per limitare ulteriormente gli aumenti dei prezzi su famiglie e imprese, "ha deciso dieccezionalmente il necessario recupero della differenza tra i prezzi preventivati per lo scorsoe i costi reali che si sono verificati, anch'essi caratterizzati da aumenti straordinariamente elevati. Nel, in base ai dati di preconsuntivo, il prezzo unico nazionale dell'elettricità (PUN) infatti è pressoché raddoppiato rispetto al secondo trimestre 2022 e quasi quadruplicato rispetto al livello medio del corrispondente trimestre del 2021".L'intervento eccezionale dell'Autorità per il quarto trimestre del 2022, che si somma agli interventi del Governo, pur non essendo in grado di limitare gli aumenti, ha ridotto al +59% l'aumento del prezzo didell'energia elettrica per la famiglia tipo in tutela. L'aggiornamento trimestrale riguarda questa volta soltanto l'energia elettrica. "L'eccezionalità della situazione, con un conflitto che rende incerte le forniture e continua a spingere in alto i prezzi – ha affermato il presidente di ARERA,– ha meritato un intervento altrettanto eccezionale, anche considerando che il Parlamento e il Governo sono impegnati in una fase di transizione. Un raddoppio delle bollette avrebbe potuto spingere all'aumento della morosità, mettendo ulteriormente in difficoltà le famiglie e il sistema energetico"."Gli aumenti delledella luce disposti oggi da Arera rappresentano un "massacro" per milioni di utenti e imprese e portano nel 2022 ad una stangata da +662 euro a famiglia su base annua", ha affermato il, commentando gli aggiornamenti trimestrali delle tariffe. "Alla luce dei nuovi dati, e considerato il numero di utenze domestiche del mercato tutelato, la spesa delle famiglie per l'energia elettrica è salita nel 2022 per complessivi 8,1 miliardi di euro rispetto all'anno precedente – analizza il Codacons – Nel confronto con il 2020 emerge come in soli due anni ladella luce sia salita del +144%, passando dai 542 euro a famiglia del 2020 ai 1.322 euro del 2022, con una maggiore spesa pari a + 780 euro e nucleo".