Boeing riconosce responsabilità incidente 737 Max della Ethiopian

Giovedì 11 Novembre 2021, 10:00







(Teleborsa) - Boeing si assume la responsabilità per il disastro aereo del 737 Max della Ethiopian Airlines, avvenuto nel marzo 2019, costato la vita a 157 persone e causato da un difetto nel sistema dell'aereo.



Lo riportano i media locali, secondo cui il costruttore avrebbe raggiunto un accordo con le famiglie delle vittime che stabilisce che i danni compensativi per ogni singola richiesta di risarcimento saranno decisi da un organismo di mediazione o in un tribunale dello stato dell'Illinois, dove ha sede la Boeing.