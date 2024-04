Lunedì 8 Aprile 2024, 19:12 - Ultimo aggiornamento: 19:26

Novità in Bnl Bnp Paribas Life Banker: Stefano Manfrone sarà, dal 1° maggio, il nuovo responsabile della rete di consulenza patrimoniale della Banca.

Per accrescere le sinergie utili e necessarie a un modello sempre più professionale e specializzato, nei prossimi mesi - spiega una nota - la rete confluirà all’interno dell’area private banking e wealth management di Bnl Bnp Paribas, guidata da Luca Bonansea. Ciò porterà nuovi benefici e competenze al servizio dei clienti con esigenze patrimoniali - personali e professionali - complesse ed evolute. Luca Romano, che ha guidato il network finora, assumerà un prossimo nuovo incarico.

«Bnl Bnp Paribas Life Banker rappresenta un tassello particolarmente importante della nostra piattaforma di servizio ed offerta alla clientela nonché un elemento determinante nella strategia di crescita della Banca», ha dichiarato Elena Goitini, amministratore delegato di Bnl e Responsabile del Gruppo Bnp Paribas in Italia. «Il nostro obiettivo è rafforzare ulteriormente questa rete in chiave sinergica e trasversale, in particolare con il private banking e wealth management. Stefano Manfrone, oggi a capo di una delle nostre 6 direzioni territoriali e con precedenti esperienze proprio nel mercato private, saprà proseguire in questa attività, sviluppandola ulteriormente anche grazie alla piattaforma internazionale del Gruppo Bnp Paribas. Sono convinta che con Stefano alla guida le nostre importanti ambizioni di crescita siano davvero alla portata».

Manfrone è in Bnl dal 2008 - dopo precedenti esperienze in altre realtà bancarie e assicurative - assumendo ruoli di crescente responsabilità in ambito retail e private banking. Nel 2011 è nominato responsabile della rete private banking Bnl, nel 2017 è a capo del grandi patrimoni e rete private. Nel 2020 diventa responsabile del governo commerciale private banking per la divisione private banking & wealth management della banca. Dal 2022 è direttore territoriale nord-est. Nato a Trieste, è laureato in Economia e commercio all’università Ca’ Foscari di Venezia.

Bnl Bnp Paribas Life Banker conta ad oggi oltre 700 consulenti, che gestiscono masse pari a circa 13 miliardi tra attivi e impieghi, e la rete sta proseguendo nell’azione di costante recruiting attraendo professionisti del settore. Si rivolge ad individui, famiglie ed imprese per le esigenze personali, professionali ed aziendali del quotidiano e per le più diverse progettualità, con un’ampia proposta di prodotti, servizi e soluzioni nel campo del risparmio gestito, degli investimenti, dei finanziamenti, del bancassurance e dell’investment banking. Offre inoltre leasing, factoring, servizi fiduciari e di pianificazione patrimoniale e gestione delle flotte aziendali, grazie all’expertise delle società del Gruppo Bnp Paribas attive in Italia.