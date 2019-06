BNL, aumentano le assunzioni grazie ai sindacati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nuove assunzioni per il gruppocon un tasso di turnover che risulta al top del settore. Superano, infatti, quota 500 i nuovi posti di lavoro creati nell'ambito del Gruppo BNP Paribas, come segnalano dai sindacati.Come si legge all'interno della nota condivisa di, sono aumentate anche "grazie all'accordo che prevedeva l'incentivazione per lecon "e ". Così facendo – continuano – il tasso di sostituzione si attesterà con un'assunzione ogni due uscite, il più elevato del settore".I sindacati, poi, spiegano che "la banca ha dato la propria disponibilità ad effettuare, entro i primi mesi del 2022, ulteriori, in aggiunta alle. Riteniamo – concludono – di aver intercettato una forte richiesta da parte dei lavoratori che hanno aderito alla campagna di pensionamento, favorendo anche un forte impulso alla occupazione dei giovani e alla stabilizzazione del lavoro precario".