(Teleborsa) - Non si arresta la corsa del Bitcoin, che negli ultimi due giorni ha ripreso il rally, arrivando a sfondare la soglia dei 41mila dollari. Al momento la criptovaluta, sul mercato CoinMarketCap vale 41.300 dollari e segna un rialzo dell'8,5% rispetto alla vigilia.



La valuta elettronica ha toccato oggi un massimo di 41.779 dollari prima di attestarsi a questi livelli. La valutazione in euro è pari a 33.752 (+8,66%).



Bitcoin ha registrato un rally di oltre il 400% nel 2020, ma il rally vero e proprio è scattato in autunno, a causa delle incertezze legate all'evoluzione della pandemiadi Covid-19. © RIPRODUZIONE RISERVATA