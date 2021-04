13 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Il prezzo del Bitcoin è salito di oltre il 5% nelle ultime 24 ore, fino ad arrivare a un massimo storico di 63.152 dollari, secondo i dati di CoinMarketCap. Anche Ether, la seconda criptovaluta con maggior valore, ha aggiornato il suo record, essendo in rialzo del 4% a 2.227 dollari.

Il rally delle criptomonete è sostenuto dal fatto che domani avverrà l'attesa quotazione a Wall Street di Coinbase, la più popolare tra le piattaforme in cui è possibile acquistare, vendere e depositare criptovalute. Lo sbarco sul Nasdaq le potrebbe far raggiungere una valutazione di 100 miliardi di dollari.

Lo sbarco in borsa di Coinbase potrebbe avere benefici a cascata su tutto il mercato delle criptovalute. "Questo è davvero positivo e davvero importante per il settore - ha detto alla CNBC Marcus Swanepoel, CEO del cryptocurrency exchange Luno - Aumenterà la fiducia e la trasparenza". "C'è ancora un po' di sfiducia nel settore e penso che avere un'azienda quotata di quelle dimensioni aiuterà molte persone a capire che questa non è solo un'asset class da prendere seriamente, ma un business da prendere sul serio", ha aggiunto.

Coinbase ha registrato ricavi di 1,8 miliardi di dollari nel primo trimestre del 2021, quasi dieci volte tanto rispetto ai 190,6 milioni di dollari dello stesso trimestre dell'anno scorso, secondo risultati provvisori comunicati la scorsa settimana dalla società. L'utile netto per i primi tre mesi dell'anno dovrebbe essere compreso tra 730 milioni e 800 milioni di dollari, rispetto ai 31,9 milioni di un anno fa. Coinbase ha affermato di avere 56 milioni di utenti verificati.