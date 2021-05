10 Maggio 2021

(Teleborsa) - L'azienda tedesca di biotecnologia BioNTech, che ha sviluppato il vaccino anti-Covid assieme a Pfizer, ha annunciato ricavi totali per 2.048,4 milioni di euro per i tre mesi terminati il ??31 marzo 2021, rispetto ai 27,7 milioni di euro del primo trimestre 2020. L'aumento è dovuto principalmente alle vendite del vaccino Covid-19 in tutto il mondo. L'utile netto è stato di 1.128,1 milioni di euro, rispetto ai 53,4 milioni di perdita netta per i tre mesi chiusi al 31 marzo 2020.

Sono più di 450 milioni le dosi di BNT162b2 fornite a 91 Paesi o territori in tutto il mondo al 6 maggio 2021. Sono stati firmati accordi per la consegna di oltre 1,8 miliardi di dosi nel 2021 e anche contratti per il 2022 e oltre. "Ad oggi, non ci sono prove che sia necessario un adattamento dell'attuale vaccino Covid-19 di BioNTech contro le varianti emergenti già identificate - ha sottolineato la società - Nonostante ciò, BioNTech ha sviluppato una strategia per affrontare queste varianti in caso di necessità in futuro".

"Ci stiamo muovendo in una fase avanzata dei test per tre dei nostri programmi di oncologia e prevediamo di lanciare diversi nuovi prodotti nei prossimi cinque anni - ha commentato Ugur Sahin, cofondatore e CEO di BioNTech - Guardando al futuro, ottimizzeremo ulteriormente le nostre tecnologie ed espanderemo la nostra pipeline in ulteriori indicazioni terapeutiche, mentre continuiamo a soddisfare la nostra ambizione di diventare un'azienda globale di immunoterapia completamente integrata".

Stamattina era stata annunciata l'espansione della società in Asia con l'istituzione della prima sede regionale per il sud-est asiatico a Singapore, dove sarà localizzato anche un impianto di produzione di vaccini a mRNA.