(Teleborsa) - In un quadro che, nonostante la crisi di governo, vede un nuovo, proseguono vigorosi gliLa scorsa settimana l'istituzione ha rilevatotra titoli pubblici e non con il. Parallelamente ha acquistato altricon il preesisitente programma di acquisti (). Inoltre, con altri due programmi, la Bce ha rilevatoComplessivamente, la scorsa settimana, la Bce ha, quindi, acquistato bond pubblici e privati perposto che oltre un terzo di questi acquisti è relativo al rinnovo di titoli già detenuti e giunti a scadenza. L'ammontare complessivo diha raggiuntoA dicembre la Bce ha ricaricato questo programma con ulteriori, portandone il totale asu un orizzonte temporale di acquisti netti esteso ad almeno marzo 2022. La Banca centrale ha precisato che condurrà queste operazioni con l'obiettivo di preservare condizioni finanziarie favorevoli e senza dover per forza esaurirne la dotazione, aggiungendo, tuttavia, che potrebbe anche incrementare di nuovo il Pepp, se necessario.Con il piano Pspp, che era in vigore già anni prima della crisi pandemica, la Bce ha accumulato