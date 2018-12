BCE conferma tassi fermi fino a estate 2019 e ritiro Piano QE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il(BCE) ha deciso, nella riunione di oggi, 13 dicembre 2018, di: il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento, i principali i tassi di interesse sul meccanismo di rifinanziamento marginale e anche quelli sulla linea di deposito restano rispettivamente allo 0,00%, 0,25% e -0,40%.Il Consiglio ha anche confermato che lascerà i tassi di interesse, e in ogni caso, per il "tempo necessario a garantire una costante e prolungata convergenza dell'inflazione a livelli inferiori ma prossimi a 2% a medio termine".Per quanto riguarda le, meglio note come, gli acquisti netti nell'ambito del programma di acquisto di attività (APP),Il Consiglio direttivoha, annunciando che intendeacquistati nell'ambito del programma QEoltre la data in cui inizierà ad aumentare i tassi di interesse chiave della BCE e, in ogni caso, fino a quando sarà necessario mantenere, insieme ad un ampio margine di accomodamento monetario, condizioni favorevoli di liquidità.Si attende per lein cui ilcommenterà le decisioni assunte.