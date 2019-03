Basilicata, elezioni regionali: seggi aperti dalle 07:00. Si vota fino alle 23:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -Ultimo vero test elettorale prima delle Europeea parte la "consultazione popolare" in 34 Comuni della Sicilia fissata per il 28 aprile. La conclusione di un trittico di regionali che si è aperto un mese e mezzo fa con le elezioni in Abruzzo ed è proseguito due settimane dopo con quelle in Sardegna., poi rinviata a maggio 2019 insieme alle Europee, e infine nuovamente anticipata da una sentenza del TAR di inizio anno. Il voto per la Regione è dunque arrivato a ben 5 anni e 4 mesi di distanza dal precedente,, portando la regione a essere considerata "rossa" al pari di quelle del Centro Italia.In questa occasione, invece,. Questa comprende Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia, i centristi di IDEA e la civica di Bardi "Basilicata Positiva"., scelto con le primarie online sulla piattaforma Rousseau, battendo di misura con 332 voti i due consiglieri M5S uscenti Giovanni Perrino (317) e Gianni Leggieri (255).. Prima delle scorse politiche, i 5 Stelle non si erano mai trovati particolarmente a proprio agio nella Regione.dopo che Pittella ha rinunciato a ricandidarsi. Trerotola guida una coalizione di sette liste: Comunità Democratiche – PD, PSI, Verdi, Progressisti per la Basilicata (riconducibile a LeU) e tre civiche (Trerotola Presidente, Basilicata Prima e Avanti Basilicata). Quest'ultima vede come capolista proprio il presidente uscente Marcello Pittella., distanziandosi dalla storia del centrosinistra locale,, generando polemiche,, storico fondatore del Movimento Sociale Italiano (MSI).. Tramutoli, docente di geofisica presso il dipartimento di Ingegneria dell'Università della Basilicata, vanta un ricco curriculum accademico.Leper l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale della Basilicata. La coalizione di liste a sostegno del presidente eletto, infatti, ha diritto a un premio di maggioranza in consiglio regionale.Rispetto alle precedenti elezioni regionali,: la seconda preferenza espressa viene annullata se le due preferenze sono assegnate a candidati dello stesso sesso.