Barometro Crif, crescono le richieste dei mutui delle famiglie

(Teleborsa) -, con una. È il dato che emerge dall'ultimo aggiornamento del, bastato sul patrimonio informativo di EURISC, IlNello specifico, nell'ultimo anno l'La crescita, sottolinea la Centrale Rischi Finanziari, è dovuto principalmente ae a tParticolarmentecon una crescita complessiva delle richieste di prestiti,, frutto del +12,8% delle richieste di prestiti personali e del +0,8% dei prestiti finalizzati, confermando una dinamica positiva che ha caratterizzato tutti i mesi dell'anno. Il dato - sottolinea CRIF -che si è assestato a: si tratta del valore medio più alto in assoluto da quando CRIF ha iniziato ad analizzare in modo sistematico le informazioni relative alle istruttorie di credito. Solo dieci anni fa, l'importo medio era pari a circa 8.600 euro.Per quanto riguarda i(+4,3% rispetto al 2018), anche in questo caso facendo segnare il record assoluto degli ultimi anni.Relativamente alla distribuzione delle richieste di prestiti per fascia di importo,, per la precisione), seguita dalle fasce comprese tra 10.001 e 20.000 Euro (con il 22,7%) e tra 5.001 e 10.000 Euro (con il 19,1%).Nel 2010 il dato era molto simile: 45,71% per prestiti fino a 5.000 Euro, 21,74 per prestiti tra 5.001 e 10.000 Euro, 22,27% per la classe compresa tra 10.000 e 20.000 Euro.i, grazie in particolare alla componente dei prestiti finalizzati all'acquisto di beni e servizi quali prodotti di arredamento, elettronica ed elettrodomestici, impianti green e per l'efficientamento energetico della casa, spese mediche, palestre e tempo libero. Questo conferma la vitalità e la solidità del mercato del credito alle famiglie", commenta Simone Capecchi, Executive Director di CRIF.