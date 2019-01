Bankitalia, Panetta: lavoro ai giovani e aiuti alle banche piccole

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Bisogna puntare sul lavoro per alleviare le difficoltà in cui versano numerose famiglie italiane, ha ribadito il Vice Direttore Generale della, specificando che "soltanto il lavoro può offrire prospettive credibili ai giovani per realizzare i loro progetti di vita. Il sistema finanziario deve essere in grado di fornire le risorse per gli investimenti e per l'innovazione, che rappresentano i motori dello sviluppo".Intervenendo a Bologna al convegno dell'Ucid su 'Credito e Sviluppo', il vicedirettore di Bankitalia ha dichiarato che ". Ancor più che in passato, è necessario un sistema finanziario maggiormente articolato, in cui i mercati e gli operatori non bancari assumano un ruolo crescente. E' essenziale che le imprese si rafforzino patrimonialmente e mostrino piena disponibilità ad aprirsi al vaglio esterno e ad accrescere le dimensioni operative"."Le regole approvate all'indomani della crisi renderanno le banche meno rischiose, ma al tempo stesso ridurranno la loro capacità di generare risorse interne e limiteranno lo sviluppo del sistema creditizio, con possibili conseguenze, specie nella fase di transizione, sull'offerta di finanziamenti all'economia reale - ha osservato Panetta - ., caratterizzata dall'ampia presenza di piccole imprese. Per evitare che ciò accada sono necessari cambiamenti nella struttura del sistema sia finanziario sia produttivo.".Secondo Panetta è essenziale "che il timore di conseguire perdite non scoraggi gli investimenti. E' fondamentale a tal fine il compito del sistema finanziario, banche e mercati:".