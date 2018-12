© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Nonostante l'onda lunga delladelsembra alle spalle, non mancano nuvoloni o comunque tinte foscheE il governatore dellanon fa di certo professione di ottimismo:E nello specifico per l'Italia che è sicuramente sotto i riflettoridei risparmi., sottolinea il governatore della Banca d'Italia. Secondo Visco la dinamica del credito è condizionata "Visco ha poi sottolineato come tuttavia il differenziale fra il costo del credito alsi è ridotto rispetto al 2012 quando era dimentre ora è di