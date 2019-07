Bank of America, grazie alla richiesta prestiti record utili nel secondo trimestre

(Teleborsa) - Bank of America rende nota una crescita del 10% degli utili trimestrali. L'incremento del valore, dichiara la società, sarebbe attribuibile per larga parte all alla crescente richiesta di prestiti che riflette lo stato di salute dell'economia statunitense.



L'utile netto ha visto un aumento, nei mesi che vanno da aprile a fine giugno, che lo ha portato a 74 centesimi per azione, per complessivi 7,11 miliardi di dollari. Il risultato risulta migliore del precedente di un anno fa, che si attestava a 63 cent ad azione e 6,47 miliardi complessivi, e di quelli previsti dal consensus. Gli analisti infatti avevano ipotizzato un utile di 71 centesimi per azione e ricavi per 23,2 miliardi.



Il titolo al momento vede un rosso, ad un ora dall'apertura di Wall Street, a 28,99 dollari dello 0,79%. © RIPRODUZIONE RISERVATA