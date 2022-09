Banca Ifis, terminata operazione di Liability Management

Giovedì 29 Settembre 2022, 10:30







(Teleborsa) - Banca Ifis, gruppo attivo nello specialty finance e quotato su Euronext STAR Milan, ha comunicato la conclusione dell'offerta di scambio avente ad oggetto il Prestito Obbligazionario Subordinato Tier 2 emesso il 17 ottobre 2017 (ISIN XS1700435453). Si trattava di un invito ai portatori dei titoli denominati "€400,000,000 4.500% Tier 2 Subordinated Callable Notes due 17 October 2027" a offrire in scambio le proprie Notes Esistenti per consentirne l'acquisto da parte dell'Offerente in cambio di nuovi titoli obbligazionari a tasso fisso denominati in euro.



La Condizione della Dimensione Minima di Emissione non è stata soddisfatta, in quanto l'importo complessivo in linea capitale delle Notes Esistenti offerte allo scambio è inferiore alla Dimensione Minima di Emissione. Come conseguenza, tutte le Istruzioni di Scambio non saranno eseguite e le relative Notes Esistenti validamente offerte per lo scambio saranno sbloccate non appena possibile.