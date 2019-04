Banca Finnat, utile netto pari a 5,3 milioni nel 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Banca Finnat ha chiuso il 2018 con un miglioramento del Margine d'Interesse Consolidato del 39%, da € 9 milioni al 31.12.2017 ad € 12,5 milioni al 31.12.2018 e con un aumento delle Commissioni Nette Consolidate di circa il 4% da € 50,6 milioni al 31 dicembre 2017 ad € 52,4 milioni al 31 dicembre 2018. L'incremento delle Commissioni Nette riflette, in particolare, il positivo andamento della gestione caratteristica della Banca grazie al contributo fornito dai servizi di collocamento titoli e consulenza alle Società quotande, collocamento prodotti assicurativi, gestione e consulenza finanziaria.Si è registrata anche una crescita del Margine d'Intermediazione "adjusted"del 3%.alla data di stacco cedola (n°35), da pagarsi in data 15 maggio 2019 (data stacco 13 maggio 2019) escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data. Alla data del 23 aprile 2019 le azioni proprie in portafoglio risultano pari a n° 28.810.640, corrispondenti al 7,9% del capitale sociale.In frazionale calo il titolo a Piazza Affari: -0,59%.