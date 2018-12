Banca Carige perde la maxi-causa contro Amissima ed ex vertici

(Teleborsa) - Banca Carige ha perso la causa di risarcimento danni nei confronti del gruppo assicurativo Amissima, controllato da Apollo, e degli ex capi azienda, l'ex ad Piero Montani e l'ex presidente Cesare Castelbarco Albani.



La causa era stata intentata per l'operazione di cessione delle compagnie assicurative Carige Assicurazioni e Vita Nuova e per il presunto acquisto a 'prezzo vile', ovvero inferiore al valore della cosa.



Il tribunale di Genova ha condannato Carige al pagamento delle spese di giudizio per oltre un milione di euro. © RIPRODUZIONE RISERVATA