(Teleborsa) - La clessidra corre in attesa dell', che dovrà votare il maxi piano di ricapitalizzazione da 700 milioni, da cui dipende la sua sopravvivenza. Ago della bilancia la famiglia Malacalza con il suo 27,5% del capitale.A due giorni dall'adunanza, per la quale sono state richieste migliaia di adesioni, arrivano parole didal Presidente del Fondo Interbancario (FITD),. "Rimango convinto che lae l'assemblea delibererà il progetto che abbiamo costruito", afferma in una intervista a La Stampa., Maccarone prevedee ribadisce che "lesul piano teorico - risoluzione, liquidazione ordinata, liquidazione non ordinata, ricapitalizzazione precauzionale - sarebbero tutte produttive di unper tutti gli stakeholder"."Certo è che vi sarebbe una ingiustificata dispersione di risorse, che si accompagnerebbe a danni collaterali indotti di notevole gravita' e su molti fronti", conclude.