Autostrade, attesa per il CdM

(Teleborsa) - Ilarriva in Consiglio dei Ministri (atteso per le 11, ma non sono esclusi slittamenti) in una giornata che si annuncia ad alta tensione con il Premierche oggi porta la sua informativa al tavolo del CdM insieme all l'ipotesi - su cui almeno per ora sembra orientarsi - di estromettere idalla gestione. Obiettivo dichiarato ieri, sul quale si impernia lo scontro tra il Capo del governo e, la holding che gestisce l'88% delle quote di Autostrade.Ilè pronto a insistere sulla, una strada che se da un lato accontenterebbe ildall'altroaprirebbecondi Matteo Renzi, con il "rischio della conta" dietro l'angolo. "No a slogan populisti, la revoca è facile da dire, difficile da fare", sottolinea Renzi mentre in serata Michele Anzaldi, schierandosi di fatto al fianco di Matteo Salvini che annunciava una segnalazione alla Consob sulle parole del premier, attacca:.E' inevitabile una verifica dell'organo di vigilanza".Per la, oltre a Leu anche il Pd: "La lettera di ASPI è deludente,dice il segretario Dem Zingaretti che chiede un assetto societario che veda lo Stato al centro di una nuova compagine azionaria.Ieri, intanto, è arrivata la replica deiquando in passato è stata sollecitata ad entrare in diverse società così come oggi", questo il messaggio filtrato da ambienti vicini agli imprenditori.