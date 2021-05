4 Maggio 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Autogrill ha registrato ricavi consolidati pari a 370,6 milioni di euro nel primo trimestre 2021, in calo del 59,3% a cambi correnti rispetto ai 910,8 milioni registrati nel primo trimestre 2020. L'EBIT è stato pari a -102,2 milioni di euro (-80,3 milioni di euro nel primo trimestre 2020) e il risultato netto pari a -128,3 milioni di euro (-88 milioni di euro nel primo trimestre 2020).

A fine marzo, il free cash flow è negativo per 119,7 milioni da -289,9 milioni, la posizione finanziaria netta è negativa per 1,2 miliardi (1,08 miliardi a fine dicembre 2020) e la liquidità del gruppo è pari a circa 500 milioni. La società sottolinea che "il trend è in miglioramento dall'inizio dell'anno nonostante lo scenario globale ancora sfidante" e che "la guidance al 2021 e gli obiettivi al 2024, rivisti lo scorso 31 marzo 2021 per riflettere l'impatto della cessione del business autostradale statunitense, restano confermati".

Con riferimento all'aumento di capitale approvato dall'assemblea straordinaria a febbraio, la società dice che "allo stato, si prevede che, qualora le condizioni dei mercati lo permettano, e subordinatamente alla pubblicazione di un prospetto informativo e al rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti, l'aumento di capitale possa essere completato entro il primo semestre 2021".

(Foto: © ricochet64 / 123RF)