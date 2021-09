Auto, Stellantis: -36,3% immatricolazioni ad agosto

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Le immatricolazioni del gruppo Stellantis in Italia ad agosto sono state pari a 21.636 unità in calo del 36,3% rispetto alle 33.961 di agosto 2020, a fronte di un calo del mercato del 27,3%.





Nel periodo gennaio-agosto le immatricolazioni del gruppo Stellantis hanno toccato quota 412.580 rispetto alle 314.329 del 2020 (+31,3%). La quota di mercato di Stellantis in Italia ad agosto è pari al 33,4% (-4,7%), mentre nel cumulato da inizio 2021 si attesta al 38,9% (+0,1%).



Nel dettaglio sono sei i modelli del gruppo Stellantis nella top ten di luglio, con Fiat Panda sempre in testa alla classifica (3.009 unità), seguita al secondo posto da Fiat 500 (2.444) e al terzo da Lancia Ypsilon (2.056). Recupera posizioni Jeep Renegade (1.723) che sale al quinto posto.