La nuova Smart elettrica si costruirà in Cina. E' arrivato infatti il l via libera della Commissione Europea alla alleanza tra i gruppi automobilistici Daimler e Geely per la costruzione dei nuovi modelli elettrici di Smart. L'operazione, ha stabilito la Commissione, non avrà un impatto negativo sullo spazio economico europeo. La joint venture tra i gruppi tedeschi e cinese prevede il lancio della produzione in Cina della nuova generazione di modelli elettrici a partire dal 2022.

L'impresa congiunta, nella quale ciascuna parte avrà il 50% di capitale, deterrà, gestirà e svilupperà il marchio Smart «come leader nei veicoli elettrici premium», ha fatto sapere il gruppo tedesco. Nella sua valutazione, Bruxelles ha stabilito che l'operazione non solleva problemi di concorrenza perché l'alleanza «sarà attiva in Cina e non prevede attività nello spazio economico europeo». Il fascicolo, che è stato notificato all'esecutivo comunitario il 25 marzo, è stato esaminato con la procedura semplificata che si applica ai casi meno problematici.

