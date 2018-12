Auto, immatricolazioni in calo a novembre: giù dell'8%

(Teleborsa) - Per il terzo mese consecutivo il mercato dell'auto in Europa registra una frenata. Secondo quanto rilevato dall'Acea, l'associazione che raggruppa i costruttori di auto europei, le immatricolazioni di veicoli, nel a novembre, hanno registrato una flessione dell'8,1% a quota 1.158.300 unità, nell'Unione europea+Efta.



Il saldo dei primi 11 mesi dell'anno evidenzia, invece, un moderato rialzo dello 0,6% a 14.585.417 milioni di vetture.



In Gruppo FCA (Fiat Chrysler Automobiles) ha riportato una flessione dell'8% a (Fca) a 68.720 vetture. La quota di mercato è rimasta stabile al 5,9 per cento. © RIPRODUZIONE RISERVATA