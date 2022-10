Atlantia, pubblicato documento Opa. Via il 10 ottobre

(Teleborsa) - Schema Alfa, la società veicolo che fai riferimento alla famiglia Benetton, ha pubblicato il documento di offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie di Atlantia, holding quotata su Euronext Milan focalizzata sulle infrastrutture e sui servizi per la mobilità.



Il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 10 ottobre 2022 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 11 novembre 2022, estremi inclusi, e pertanto, sarà pari a 25 giorni di borsa aperta (salvo proroghe).



Il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura (18 novembre 2022), l'offerente pagherà a ciascun azionista che abbia aderito validamente all'OPA un corrispettivo pari a 23,00 euro, interamente versato in denaro per ciascuna azione portata in adesione.