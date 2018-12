Astaldi presenta istanza per proroga 60 giorni procedura concordato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -ha presentato alistanza per una, originariamente fissato al 16 dicembre 2018, per il deposito della proposta di concordato preventivo. Pertanto, il nuovo termine per la presentazione della proposta definitiva di concordato preventivo e del piano è fissato alLo ha annunciato la società, sottolineando che l'obiettivo èe completare gli approfondimenti in corso perLa compagnia attiva nel settore delle costruzioni conferma, a questo proposito, chedistintamente hanno formalizzato il loro interesse a partecipare nel processo di concordato dimediante la presentazione di proposte non vincolanti.