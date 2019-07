Astaldi, gli investitori premiano la Nuova Offerta di Salini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Il mercato sembra apprezzare la Nuova Offerta presentata da Salini Impregilo, sempre nel quadro del cosiddetto, polo nazionale delle costruzioni che dovrebbe nascere grazie al costruttore romano, Cassa depositi e prestiti (Cdp), banche e altre aziende del comparto.Il Consiglio di Amministrazione del General Contractor, terminato nella tarda serata di ieri (15 luglio 2019), ha deliberato di trasmettere ad Astaldi una nuova offerta destinata a superare e sostituire la precedente. In particolare, l'offerta prevede un, a vario titolo, nell'operazione quali Intesa Sanpaolo, UniCredit, SACE, BNP Paribas, Banco BPM, MPS e Illimity (per il capitale di Astaldi), che confermano la rispettiva disponibilità a proseguire fattivamente e in buona fede le negoziazioni attualmente in corso, al fine di definire termini e condizioni del loro intervento, così da poterli sottoporre alla valutazione dei rispettivi organi deliberanti.