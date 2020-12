Asta Terna, EF Solare si aggiudica 10 megawatt

EF Solare è uno dei vincitori dell'asta di Terna. Il primo operatore di fotovoltaico in Italia e tra i principali in Europa il cui socio unico è F2i Sgr, ha vinto la procedura competitiva di Terna per il progetto pilota relativo al servizio di regolazione ultra-rapida di frequenza che consentirà lo sviluppo dei sistemi di accumulo utile a gestire la sicurezza della rete elettrica nazionale rendendola più stabile. EF Solare si è aggiudicato 10MW per l’esercizio di un sistema di accumulo elettrochimico che sarò installato su un proprio impianto fotovoltaico di 13,4 MW sito nel comune di Troia (FG).

«Si tratta del primo progetto di stoccaggio elettrochimico abbinato ad un impianto fotovoltaico EF Solare, e rientra in un più ampio programma di sviluppo tecnologico che EF Solare sta portando avanti. Lo stoccaggio, implicitamente, supporta il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione nazionali ed europei consentendo la piena partecipazione dei produttori da fonti rinnovabili ai sistemi elettrici nazionali», ha dichiarato Andrea Ghiselli, Ceo di EF Solare.

