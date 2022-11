Lunedì 28 Novembre 2022, 16:30







(Teleborsa) - Buon interesse per i collocamenti supplementari di titoli di Stato, riservati agli operatori specialisti, svolti nella giornata del 28 novembre 2022.



Per quanto riguarda il BOT 182 giorni scadenza 31-05-2023 (ISIN IT0005518524), il Tesoro ha assegnato 423 milioni di euro aggiuntivi a fronte di un'offerta per 500 milioni.