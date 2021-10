Assiteca, assemblea approva bilancio e dividendo. Nominato CdA

Giovedì 28 Ottobre 2021, 17:15

(Teleborsa) - L'assemblea di Assiteca, gruppo attivo nella gestione dei rischi d'impresa e nel brokeraggio assicurativo quotato su Euronext Growth Milan, ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 30 giugno 2021 e deliberato di destinare l'utile netto di esercizio della società, pari a 5.703.608 euro, come segue: il 5% a riserva legale (285.180 euro); la distribuzione di un dividendo, al lordo delle ritenute di legge, pari a 0,08 euro per azione (3.413.868 euro); il residuo riportato a nuovo (2.004.560 euro). Lo stacco della cedola sarà il 29 novembre 2021, con record date il 30 novembre 2021 e pagamento a decorrere dal 1 dicembre 2021.

I soci hanno anche deliberato la nomina del nuovo CdA, formato da 13 membri di cui 2 indipendenti, che rimarrà in carica per un esercizio fino all'approvazione del Bilancio al 30 giugno 2022. Ne fanno parte: Luciano Lucca, confermato in qualità di presidente, Filippo Binasco, confermato vicepresidente, i consiglieri Gabriele Giacoma, Nicola Girelli, Carlo Orlandi, Alessio Dufour, Emanuele Cordero di Vonzo, Sylvain Querné, Carlo Vigliano, Roberto Francesco Quagliuolo, Luca Bucelli e, in qualità di consiglieri indipendenti, Jody Vender e Ignazio Rocco di Torrepadula.

Il CdA, riunitosi immediatamente dopo l'assemblea, ha confermato le precedenti deleghe agli amministratori e la carica di Chief Executive Officer a Gabriele Giacoma. Il board ha inoltre confermato il Comitato Esecutivo e l'Advisory Board. Il primo è composto dal presidente, dal CEO, dal CFO Nicola Girelli e dal consigliere Roberto Quagliuolo. Il secondo è composto da Fabrizio Ferrini, Aldo Brayda-Bruno, Walter Montefiori, Claudio Zinolli e Mauro Galbusera.