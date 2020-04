Generali, nel 2019 al ceo Donnet compensi per oltre 6 milioni di euro

Il ceo di Generali, Philippe Donnet nel 2019 ha percepito un compenso complessivo di 6,14 milioni di euro. È quanto rivela la Relazione sulla remunerazione della compagnia di assicurazioni triestina. Il presidente Gabrieli Galateri di Genola ha percepito 1,076 milioni.

Nel dettaglio Donnet ha avuto un emolumento fisso di 1,595 milioni, un variabile (bonus e altri incentivi) di 2,67 milioni e altri benefici non monetari per 251mila euro: ad essi vanno sommati i compensi in azioni, valutati a fair value, 'attribuibili o potenzialmente attribuibili in futurò per la parte di competenza del 2019 e pari a 1,63 milioni. Lo stesso Donnet deteneva allo scorso 31 dicembre 687.950 azioni, per un valore di mercato ad oggi di circa 8,4 milioni.

Complessivamente i top manager di Generali (tra membri del cda e 17 dirigenti con responsabilità strategiche) hanno percepito 30,5 milioni più altri 8,09 milioni di compensi equity per un totale che sfiora dunque 40 milioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA