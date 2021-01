(Teleborsa) - Nell'illustrare il nuovo Piano industriale di Autostrade per l'Italia, l'Ad Roberto Tomasi ha parlato anche del dialogo istituzionale in corso e dell'iter del PEF - Piano economico finanziario, dicendosi fiducioso che "arrivi al CIPE nelle prossime settimane".



Ad una domanda sulle tempistiche, l'Ad di ASPI ha spiegato che l'approvazione porterà via da 3 a 6 mesi e che questi "ritardi" potrebbero "produrre un leggero slittamento di alcuni investimenti", ma si tratta di grandi opere come la Gronda di Genova o il passante di Bologna, non certo le manutenzioni e gli investimenti legati alla sicurezza che sono già stati avviati.



