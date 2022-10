ASM International prevede calo vendite in Cina dopo sanzioni statunitensi

(Teleborsa) - ASM International, multinazionale olandese attiva che produce apparecchiature per il settore dei semiconduttori, ha registratoin aumento del 33% a 610 milioni di euro nel, battendo la guidance dell'azienda da 570 milioni a 600 milioni di euro. Isono stati pari a 676 milioni di euro e hanno riflesso l'impatto negativo previsto delle recenti restrizioni alle esportazioni statunitensi verso la Cina. I nuovi ordini sono aumentati dell'1% a valute costanti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso (8% su base reported).L'per il terzo trimestre è stato di 175 milioni di euro, in aumento rispetto ai 132 milioni nel terzo trimestre dello scorso anno."ASM ha continuato la sua forte performance nel terzo trimestre con- ha affermato il- Le condizioni della catena di approvvigionamento sono rimaste difficili nel terzo trimestre e si prevede che mostreranno un moderato miglioramento nel quarto trimestre""Prevediamo che le nuove normative sulle esportazioni annunciate dal governo degli Stati Uniti il ??7 ottobre 2022 avranno un- ha aggiunto - Le nostre vendite di apparecchiature in Cina, pari al 16% del nostro fatturato totale nei primi nove mesi del 2022, sono state una parte in crescita della nostra attività con un forte contributo alla redditività del gruppo. Sulla base di uno scenario prudente, prevediamo che le nuove restrizioni all'esportazione".