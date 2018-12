Apple soffre in Borsa dopo il taglio di HSBC

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che apre in rosso dopo la bocciatura di HSBC. La banca d'affari ha infatti tagliato sia il. Secondo gli analisti di HSBC, al momento "è troppo tardi per vendere" e "troppo presto per comprare" il titolo, che. Rispetto ad un anno fa il valore è comunque salito del 6,5%, mentre dall'inizio del 2018 la stima è cresciuta quasi dell'8%.A New York, dopo un avvio in calo di oltre due punti percentuali,Il trend della casa di Cupertino mostra un andamento in sintonia con quello del Dow Jones. Questa situazione classifica il titolo come un, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Il quadro di medio periodo di Apple ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 182,5 dollari USA. Primo supporto individuato a 180,7. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 184,3.