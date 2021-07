1 Minuto di Lettura

Mercoledì 28 Luglio 2021, 11:45







(Teleborsa) - Apple chiude il terzo trimestre fiscale al 26 giugno con vendite in crescita del 36% pari a 81,41 miliardi, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In particolare, sempre su base annua, le vendite di iPhone sono volate di quasi il 50% a 39,57 miliardi.



L'utile per azione si è attestato a 1,30 dollari oltre gli 1,01 attesi dal consensus.