Apple guarda al di là della Cina

(Teleborsa) - Apple punta a diversificare la sua esposizione alla Cina ed annuncia che inizierà a produrre il nuovo iPhone 14 anche in India. Con questa mossa, l'azienda di Cupertino sembra confermare le indiscrezioni che circolano da mesi sulla volontà di ridurre la sua dipendenza dal paese asiatico, tra le chiusure severe delle aziende dovute alla diffusione del Covid e le tensioni geopolitiche tra Washington e Pechino.



Apple, in collaborazione con i produttori in India, punta ad accelerare il processo di produzione e iniziarlo già in novembre, due mesi dopo la tradizionale data di lancio di settembre.



La presentazione del suo nuovo iPhone è attesa il 7 settembre, mentre lo sbarco sugli scaffali è invece atteso il 16 settembre.