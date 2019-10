Antitrust, multa di 3 milioni per gara Consip su sicurezza lavoro nella PA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -del 2015 sulla. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il 18 settembre scorso ha, avvalendosi dell'ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, accertandoper il condizionamento nell'ambito della gara indetta da Consip spa, nel dicembre 2015, relativa alla fornitura dei servizi dipresso lequarta edizione, il cuidi euro.Lo comunica in una nota l'Antitrust, spiegando di aver accertato che le principali società del settore, vale a dire, in qualità di mandatarie di altrettanti Raggruppamenti Temporanei di Impresa (RTI), e, in RTI con le società I, hanno posto in essere un'intesa restrittiva della concorrenza, volta allaoggetto di gara e alla, attraverso la presentazione di offerte a scacchiera tali da eliminare di qualsivoglia confronto competitivo tra esse nei lotti di rispettivo interesse.L'intesa accertata - prosegue la nota - neutralizzando il meccanismo del confronto concorrenziale nell'ambito di una procedura di gara pubblica,, poichéche le procedure di gara rendano possibile unnella fornitura del servizio alla Pubblica Amministrazione e, dunque, alla collettività.In ragione della gravità dell'infrazione, l'Autorità ha pertanto inflitto alle società una