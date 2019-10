Anas, superato crash test nuova barriera spartitraffico in calcestruzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, interamente progettata da un team di ingegneri di, hacon veicolo pesante lanciato sulla stessa barriera incidentata e già sottoposta a prova d'urto.Il test è stato eseguito a Bollate, in provincia di Milano, presso il CSI (Gruppo IMQ), Centro di Certificazione e Analisi comportamentale. Ha comportato il lancio di un mezzo pesante di 38 tonnellate ad una velocità di 65 km/h con un angolo di impatto di 20°, e il lancio di un veicolo leggero (900 kg) ad una velocità di 100 km/h sempre con 20° di angolo d'impatto.. La barriera spartitraffico è stata ideata e progettata dal settore Barriere di Sicurezza, coordinato dall'ingegner Nicola Dinnella, della Direzione Operation e Coordinamento Territoriale Anas.La novità di questa nuova barriera, denominata National Dynamic Barrier Anas (NDBA), è il ‘W2', la larghezza operativa (il massimo spostamento della barriera in caso di urto) ottenuta con le prove di crash test.A seguito della suddetta prova, preso atto dei danni esigui riportati dalla barriera e dal mezzo pesante, Anas ha deciso di effettuare una prova unica nel suo genere, ossia rilanciare un altro mezzo di 38 tonnellate sulla stessa barriera incidentata. Aver superato brillantemente anche questa prova, ottenendo sempre un ‘W2', significa poter disporre di una barriera in grado di resistere a due eventi incidentali contemporanei o immediatamente successivi, ipotesi che, seppur caratterizzata da un basso grado di probabilità, risulta pur sempre possibile."Lo studio e la messa a punto di questa barriera – ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Anas- nasce dalla necessità di Anas di continuare il processo di ricerca e sviluppo per completare la gamma di barriere rendendole sempre più performanti e rispondenti alle esigenze della nostra rete stradale e autostradale. L'obiettivo è innalzare i livelli di sicurezza degli utenti, riducendo anche i costi di installazione e la manutenzione dell'infrastruttura. L'esito positivo del crash test certifica che è un prodotto innovativo, unico, che permetterà di superare le tecnologie preesistenti, con anche una forte valenza commerciale sui mercati nazionali e internazionali".