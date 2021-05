20 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







(Teleborsa) - L'amministratore delegato e direttore generale di Anas, Massimo Simonini, ha annunciato il via di un investimento da un miliardo di euro per digitalizzare le strade italiane. "P&S Intelligence stima che in Europa entro il 2030 potrebbero circolare piu' di 4 milioni di veicoli a guida autonoma", ha sottolineato in occasione del webinar online "La mobilita' del futuro" organizzato dall'Osservatorio Economico e Sociale Riparte l'Italia. A fronte di una guida che sarà sempre più smart, connessa e sostenibile "il quadro comunitario e internazionale di digitalizzazione delle infrastrutture stradali rappresenta una sfida infrastrutturale senza precedenti", ha affermato l'amministratore delegato. In questo contesto, ha aggiunto, Anas ha voluto assumere "un ruolo di pioniere per disegnare e sperimentare iniziative innovative e di sviluppo tecnologico, per trasformare la nostra rete nel più grande laboratorio Europeo di mobilità smart sostenibile".

Tra i progetti in corso Simonini ha citato Smart Road Anas, "tecnologia abilitante per lo sviluppo della Smart Mobility e propedeutica ai futuri scenari di guida autonoma dei veicoli" che ricorrerà a strumenti come "IoT (Internet of Things), Ai (Artificial Intelligence), Big Data e sensoristica avanzata" per rendere più efficienti i flussi di traffico e migliorare la sicurezza stradale. Queste tecnologie faciliteranno inoltre la "gestione e il controllo dello stato delle diverse componenti dell'infrastruttura stradale", efficientando la manutenzione e segnalando in anticipo condizioni di potenziale pericolo.

È in corso una prima fase con un investimento di circa 250 milioni di euro. Ad essere implicati sono "alcuni dei più importanti assi strategici del Paese: l'itinerario E45-E55 Orte-Mestre, in Veneto la statale 51 di Alemagna, in Sicilia la Tangenziale di Catania e la A19 Autostrada Palermo-Catania, nel Lazio le autostrade A90 Grande Raccordo Anulare di Roma, A91 Autostrada Roma-Aeroporto di Fiumicino e la A2 Autostrada del Mediterraneo". La sostenibilità, ha aggiunto infine l'amministratore delegato, sarà fondamentale nel progetto, che includerà anche la creazione di "Green Island", ovvero aree funzionali ad "alimentare tutti gli apparati della stessa Smart Road tramite generazione di energia sostenibile" e in cui "saranno installati sistemi di ricarica veicoli e sistemi di ricarica di droni per il monitoraggio e le ispezioni di opere civili e della strada".