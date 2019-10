Ambiente, studio Ispra: situazione grave, mare è una enorme discarica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Una situazione a dir pocoPiù delè depositata nei fondali italiani e di questi il 77% è plastica. "Abbiamo toccato il fondo", lanciano l'allarme l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientalee il Sistema per la protezione dell'Ambientein base ai principali risultati emersi dal monitoraggio dellaIlrivenuti e un peso complessivo superiore ai 670 kg, è tra leseguita dallaoggetti nella totalità delle 99 cale e un peso totale di- Nella regione Adriatico-Jonica - osserva l'Ispra - la media degli scarti rinvenuti supera i 300 rifiuti ogni kmq, dei qualiin particolare usa e getta (il 77%). Imballaggi industriali e alimentari, borse-shopper e bottiglie di plastica, comprese le retine per la mitilicoltura, sono i rifiuti più comuni. L'area costiera a sud del delta del Po (983 rifiuti al kmq), quella settentrionale (910 rifiuti al kmq) e meridionale (829 rifiuti al kmq), di Corfù e le acque di fronte a Dubrovnik (559 rifiuti al kmq) sono le località" di quest'area "con laogni anno, circa, di cui il 7% nel Mediterraneo.