Alstom-Eversholt Rail, nuovo design di treni a idrogeno per il Regno Unito

(Teleborsa) -, sarà una conversione dei treni esistenti della Classe 321, riprogettando alcuni dei rotabili più affidabili del Regno Unito,. Questi convogli potrebbero attraversare il Regno UnitoLa conversione deldi mezzi. Questa classe 321, comprovata e affidabile, è un'eccellente adattabilità in termini di caratteristiche, dimensioni della flotta e. Alstom ed Eversholt Rail hanno anche confermato che il loro studio ingegneristico iniziale è ora completo e il concetto di progettazione del treno è stato completato. L'innovativa soluzione tecnica definita è la prima a consentire ad un treno a idrogeno di adattarsi al calibro di carico standard del Regno Unito e creerà più spazio per i passeggeri rispetto ai treni che intendono sostituire.La struttura, creando posti di lavoro di ingegneria di alta qualità in questo nuovo settore emergente., dove la Presidente della regione occitana, Carole Delga, ha recentemente annunciato una proposta per introdurre la tecnologia sui treni lì."La tecnologia dei treni a idrogeno è un'innovazione entusiasmante. Stiamo lavorando con l'industria per stabilire in che modo i treni a idrogeno possano svolgere un ruolo importante in futuro, offrendo servizi migliori sulle rotte rurali e interurbane". .Il trasporto nel Regno Unito si è evoluto nel corso dei secoli dal primo treno a vapore del mondo alle decine di migliaia di veicoli elettrici sulle nostre strade oggi grazie alla nostra nazione di innovatori.ha poi aggiunto, Ministro britannico per l'energia e la crescita pulita.Da parte sua,. I treni a idrogeno offrono una soluzione ideale per rotte che difficilmente trarranno beneficio dall'elettrificazione".. Combinando l'esperienza acquisita con i programmi Coradia iLint e Classe 321 Renatus, consegneremo un prodotto a più unità alimentato a idrogeno, ha sottolineato, Direttore dei rapporti con i clienti di Eversholt Rail.