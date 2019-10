Alitalia: da Ministro MISE Patuanelli invito a fare presto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Le anticipazioni fornite da Teleborsa nei giorni scorsi sulle possibilità didell'operazionesono state confermate nella sostanza dal Ministro dello Sviluppo Economico,, il quale attende dai trele indicazioni definitive sulrelativo alla gestione straordinaria nelle settimane a venire.Il titolare del MISE ha precisato che laprevista nel decreto fiscale, per fare fronte alle esigenze dei prossimi mesi, è una sorta dicon l'obiettivo estremo didella compagnia aerea, le cui perdite sono costanti e erodono la restante liquidità di cassa, frutto di anticipazioni sui servizi di viaggio.La volontà espressa da, di procedere nella formulazione dell'attesa offerta vincolante, ha prodotto une reso la coperta ancora più corta. L'erogazione di un altro prestito ponte svilirebbe anche la portata dell'iniezione di risorse finanziarie per la costituzione della Newco.E' il motivo per cuicon i soggetti dellaguidata da FS permesse in preventivo per giungere all'offerta finale. Nel contempo,già a suo tempo per la posizione del vettore tedesco sull'esubero richiesto di circa la metà del personale, ritenuta inaccettabile come ribadito nelle scorse ore dal Ministro, sarà, non tanto per aumentare la quota di partecipazione che resta fissata al 10%, quanto piuttosto per definire lae mettere nero su bianco la