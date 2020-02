Alitalia, a gennaio prosegue crescita passeggeri e ricavi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -nel primo mese del 2020da traffico passeggeritrasportati. La Compagnia italiana ha registrato a gennaio di quest'annodi euro, con unrispetto allo stesso mese del 2019 (e dell'8,2% su gennaio del 2018), a fronte di una contrazione della capacità offerta del 4,2%.Positivi i risultati anche per quanto riguarda iltrasportati che a gennaio 2020 sonoa confronto con lo stesso mese dell'anno precedente. Complessivamente, nel primo mese di quest'anno hanno volato con Alitaliai, con un tasso di riempimento degli aerei () pari al, in aumento di 3,7 punti percentuali rispetto a gennaio dello scorso anno.I risultati complessivi, continuano a esseredalla performance delche raggiunge, a gennaio, il ventisettesimo mese consecutivo di aumento del fatturato. Alitalia ha registrato nel primo mese del 2020 unsu gennaio 2019 (e dell'11,7% sull'identico mese del 2018).Cresce anche il numero dei– che a gennaio sono stati circa 200 mila – inrispetto allo stesso mese del 2019 (e del 3,5% su gennaio 2018).I ricavi legati amostrano a gennaio 2020 unrispetto allo stesso mese del 2019, un dato in controtendenza rispetto alle difficoltà di questo segmento evidenziate dagli analisti.