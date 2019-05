Alimentare, è allarme sulle offerte sottocosto della grande distribuzione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, questione che divide i produttori e la grande Distribuzione ed è poggetto di interventi legislativi volti a limitarne l'uso.Nel mirino è soprattutto laed altre tipologie super offerte come la vendita di prodotti "civetta", che condizionano le scelte ed i consumi delle famiglie, facendo cadere il prezzo anche al di sotto dei prezzi di produzione a danno della filiera agroalimentare. Gli iallo studio, anche sotto forma di direttiva, mirano a limitare l'illegalità che sta dietro queste pratiche aggressive e tutelare il lavoro e l'ambiente.Se da un lato un intervento legislativo vienereplica lache vietare i sottocosto sui prodotti freschi e deperibili causerebbe un aumento degli sprechi alimentari a danno di tutti, inclusi i produttori. Così si sono espressi Federdistribuzione e le associazioni di rappresentanza delle Coop e Conad, secondo cui occorre avere la possibilità di smaltire i prodotti freschi in tempi brevi, anche vendendoli a meno prezzo, altrimenti si buttano o si acquista meno riducendo gli ordini a discapito degli agricoltori.Di quimentre èo, pratica in uso nel settore che consente alla seconda tornata di asta di scegliere il prezzo più basso indistintamente.