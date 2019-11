Alibaba, da quotazione ad Hong Kong punta a 10-15 miliardi dollari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il gigante dell'e-commerce cinese,punta a raccogliere circadalla quotazione secondaria alladopo quella record didelcon la quale: a riportarlo l'agenzia Bloomberg che cita fonti vicine al dossier.Intanto, la prossima settimana è atteso un incontro tra la società e le autorità delper definire i passaggi della procedura accelerata. Per lasarà la più grande operazione didi titoliera slittata lo scorso agosto a causa della situazione incandescente innescata dalleche hanno interessatoin seguito alle quali il colosso cinese aveva deciso disullaattesa dagli investitori come una delle più importanti dell'anno, che potrebbe contribuire a far tornare ili con quello di