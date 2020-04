© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -per la richiesta dell decreto Cura Italia. Lo ha ribadito il Presidente dell'INPS Pasquale Tridico, smentendo anche le indiscrezioni che parlavano di un ordine cronologico per processare le domande."Non ci sarà alcun ordine cronologico e le domande potranno essere inviate anche nei giorni successivi al 1° aprile collegandosi al sito e cliccando sul banner dedicato", ha spiegato il numero uno dell'Istituto, riferendosi anche alle altre misure contenute nel decreto, ad esempio iled ilattivi già da ieri, 31 marzo, e lapartita dalla scorsa settimana.ha pubblicato la circolare con lededicato acoordinati e continuativi,e lavoratori delloL'erogazione del bonus è condizionata alla presentazione della, a partire da oggi, con i(PIN, SPID, Carta di identità elettronica e Carta dei servizi, Contact center) ed anche con. Requisito inderogabile è che i beneficiari non siano titolari pensione néiscritti ad altre forme previdenziali obbligatoriePer lprevista per il mese di marzo - si legge nella circolare -occorre lae non concorre alla formazione del