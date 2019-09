Airbus e Telespazio venderanno insieme servizi di telecomunicazione militare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Airbus insieme a Telespazio per la distribuzione di servizi di telecomunicazione militare. Il costruttore europeo di aeromobili e la joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%) hanno firmato una collaborazione per commercializzare servizi di telecomunicazione, utilizzando i futuri satelliti Syracuse IV. Questo accordo, viene spiegato in una nota delle due società, porterà alla creazione del principale operatore privato francese di telecomunicazioni satelittari militari.L'Agenzia francese per gli appalti della difesa (Dga), Airbus, Thales Alenia Space e Telespazio hanno progettato un'innovativa iniziativa di finanziamento, che consente di vendere a terzi qualsiasi eccesso di capacità satellitare. In questo modo si riduce il costo totale di proprietà di Syracuse IV sistema.Questi contratti di vendita, programmati per un periodo di 10 anni, consentiranno ai paesi o alle organizzazioni alleati di offrire un accesso semplice, flessibile e reattivo a una risorsa strategica, rafforzando così gli accordi di cooperazione internazionale della Francia nel campo della difesa e della sicurezza.