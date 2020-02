Air Italy, aperte le vendite dei collegamenti in continuità territoriale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -e viceversa ee viceversa e con partenza dal 14 marzo fino al 16 aprile 2020.Lo rende noto la compagnia in una nota, specificando che al momento è possibile prenotare queste rotte esclusivamente attraverso il call center (al numero +39 0789 711865) e presso le biglietterie aeroportuali.La compagnia daràanche attraverso i propri canali diretti digitali.Sulle rotte diper determinate categorie di passeggeri (senza alcuna discriminazione legata al luogo di nascita o di nazionalità): residenti in Sardegna; anziani al di sopra di 70 anni; bambini da 2 a 11 anni compiuti (solo tramite call center, se viaggiano con passeggeri senza requisiti per le tariffe agevolate di continuità territoriale); giovani dai 2 ai 21 anni compiuti; studenti universitari fino al compimento del 27esimo anno di età.La compagnia specifica che è necessario essere in possesso di un documento di identità valido e che attesti l'effettiva residenza in Sardegna o i requisiti di età previsti per la tariffa agevolata o il libretto universitario in corso di validità. Se nel libretto manca la data di scadenza, è richiesta la presentazione del certificato di iscrizione all'università relativo all'anno in corso.