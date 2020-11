Agenzia delle Entrare, erogati 8,2 miliardi di euro di ristori

(Teleborsa) - Ad oggi i ristori erogati dall'Agenzia delle Entrata risultano essere pari a 8,2 miliardi di euro a favore di 2,4 milioni di partite Iva. È quanto comunicato dallo stesso ente che ha specificato come la somma sia ripartita tra gli 1,6 miliardi di euro previsti dal Decreto Ristori del 28 ottobre e i 6,6 miliardi previsti dal Decreto Rilancio.

"Sono stati eseguiti tutti i pagamenti previsti dal decreto rilancio – spiega in una nota l'Agenzia – Inoltre, per quanto riguarda i pagamenti dei contributi previsti dal decreto ristori, sono stati eseguiti tutti quelli erogati automaticamente a chi aveva già ricevuto il contributo previsto dal Decreto Rilancio (312 mila contribuenti interessati per un valore di 1,5 miliardi di euro)".

"Dalla scorsa settimana, inoltre, è aperta la piattaforma telematica per l'invio delle domande per chi non aveva ricevuto il contributo previsto dal Decreto Rilancio – continua la nota – Saranno effettuati nelle prossime settimane gli ulteriori pagamenti automatici del decreto ristori 2 e i pagamenti su istanza del decreto ristori 1 e 2".

© RIPRODUZIONE RISERVATA