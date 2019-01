Aeroporto Napoli, Roberto Barbieri sarà nuovo Ad di Gesac

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - La nomina di Armando Brunini a amministratore delegato di SEA ha spianato la strada alla, la società che gestisce l'aeroporto partenopeo. Si tratta d, dal 2013 all'aeroporto di Torino dopo vent'anni nella politica amministrativa e parlamentare.(la nomina è prevista nella riunione del CdA del 15 gennaio prossimo) nella società di gestione dello scalo di Capodichino.Era stato proprio Barbieri, allora assessore municipale al bilancio e risorse strategiche della giunta Bassolino a Napoli, ad accompagnare l'aeroporto nel, quando gli enti pubblici azionisti cedettero. Con l'acquisizione del pacchetto azionario di maggioranza da parte di BAA, lo scalo di Napoli risultò il primo aeroporto italiano ad essere privatizzato.Attualmente,con una quota dell'87%, per il 12,5% dallae per uno 0,5% dalIl giro di porte, che ha condotto Armando Brunini in SEA e porterà Roberto Barbieri in Gesac, è maturato tutto nelladunque ha permesso di adottare soluzioni interne affidando ruoli primari a manager già impegnati nella gestione aeroportuale. Barbieri, peraltro, è anche presidente di, società di gestione dell'aeroporto di Alghero, a sua volta controllata al 71,25% da 2i Aeroporti.in termini di movimento passeggeri, attestandosi alnella classifica degli scali nazionali, e destinato a superare nel 2019 la soglia dei dieci milioni.