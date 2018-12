Aedes Siiq, primo giorno di negoziazione dopo scissione in Sedea SIIQ

(Teleborsa) - Aedes SIIQ annuncia l'inizio delle negoziazioni delle nuove azioni ordinarie e warrant a seguito dell'efficacia della scissione parziale e proporzionale di Aedes SIIQ in Sedea SIIQ e del cambio di denominazione sociale in Aedes SIIQ.



Carlo Alessandro Puri Negri confermato Presidente, e dalla data odierna, diviene efficace la nomina del Vice Presidente Benedetto Ceglie, che rivestirà anche il ruolo di Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, e la carica di Giuseppe Roveda come Amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione di Aedes SIIQ.



Gli altri consiglieri del CdA sono Alessandro Gandolfo, Giorgio Gabrielli, Adriano Guarneri e quali amministratori indipendenti Annamaria Pontiggia, Rosanna Ricci e Serenella Rossano.





© RIPRODUZIONE RISERVATA